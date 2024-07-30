【時報-台北電】國巨(2327)公布最財報，2024年第二季度財務報告及營運成果，第二季度合併營收314.18億元，較上一季增加10.2%，並較去年同期增加17.4%；第二季度歸屬於公司業主之合併稅後淨利為54.53億元，較上一季增加18.3%，並較去年同期增加46.6%，單季每股稅後盈餘為13.02元。

2024年第二季度毛利率為35.1%，較上一季增加1.3個百分點，並較去年同期增加1.9個百分點；營業利益為64.82億元，營業利益率為20.6%，較上一季增加3.2個百分點，並較去年同期增加1.7個百分點。

國巨上半年合併營收599.23億元，較去年同期增加13.4%。上半年歸屬於公司業主之稅後合併淨利為100.62億元，較去年同期增加28.1%，總計每股稅後盈餘24.04元。

上半年毛利率為34.5%，較去年同期增加1.4個百分點，營業利益為114.46億元，營業利益率為19.1%，較去年同期增加0.2%百分點。

展望後市，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。（編輯：張嘉倚）