【時報-台北電】台股大怒神玩不膩，今日由AI攜手營建+航運喊衝，指數逆轉勝收紅，高低震盪達400點，量縮留下影線紅K，30日加權指數收22223.57點，漲59.08點或0.27%，總成交值3914.88億元。三大法人賣超201.42億元，其中外資賣超236.08億元，投信、自營商分別買超110.16億元及賣超75.50億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，3檔百元股、7檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為聯電(2303)，賣超1萬5328張，華邦電(2344)、玉山金(2884)名列二、三名，分別賣超1萬4047張及賣超1萬3984張。第四及第五名為中信金(2891)、友達(2409)，其他依序為景碩(3189)、台積電(2330)、廣達(2382)、台中銀(2812)及英業達(2356)。
觀察三大法人賣超前十大個股表現，多數集中電金權值股，又以銅板股傷勢最重，晶圓雙雄、雙D族群都中槍，冠亞軍分別為聯電、華邦電均砍3刀、今日同步重砍破萬張，也翻空台積電賣超8009張，友達更是連6賣、惟股價不怕反收高逾2%，此外，AI股廣達連8賣、英業達也連7賣。
金融股玉山金、中信金同遭拋貨破萬張居前五大，玉山金連4賣、中信金連7買止步。
●三大法人30日賣超前十名：
1.聯電(2303)收50.00元，跌0.20元或0.40%，三大法人賣超1萬5328張。
2.華邦電(2344)收22.70元，跌0.50元或2.16%，三大法人賣超1萬4047張。
3.玉山金(2884)收26.25元，跌0.45元或1.69%，三大法人賣超1萬3984張。
4.中信金(2891)收35.30元，跌0.70元或1.94%，三大法人賣超1萬3292張。
5.友達(2409)收18.20元，漲0.40元或2.25%，三大法人賣超9983張。
6.景碩(3189)收111.00元，跌8.00元或6.72%，三大法人賣超8013張。
7.台積電(2330)收940.00元，跌4.00元或0.42%，三大法人賣超8009張。
8.廣達(2382)收270.50元，漲0.50元或0.19%，三大法人賣超7497張。
9.台中銀(2812)收17.80元，跌0.25元或1.39%，三大法人賣超6355張。
10.英業達(2356)收47.30元，漲0.30元或0.64%，三大法人賣超6338張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超3087張，其中外資賣超4萬1126張、投信買超4萬9021張、自營商賣超4807張；融資減1731張、融券增1張，券資比1.83%。
2.華邦電(2344)三大法人累計賣超4萬387張，其中外資賣超4萬863張、投信買超1368張、自營商賣超891張；融資減6241張、融券增357張，券資比1.18%。
3.玉山金(2884)三大法人累計賣超5萬247張，其中外資賣超5萬7890張、投信買超2萬3051張、自營商賣超1萬5408張；融資增1779張、融券增10張，券資比0.50%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅30日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)
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