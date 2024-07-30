【時報-台北電】台股30日加權指數收22223.57點，漲59.08點或0.27%，總成交值3914.88億元。三大法人賣超201.42億元，其中外資賣超236.08億元，投信、自營商分別買超110.16億元及賣超75.50億元。

群創擁奧運題材及面板級扇出型封裝技術雙利多，土洋齊心買超1.7萬張，完全回補昨日減持的8768張。新光金現增新股申購熱，帶動股價收紅，成交量10.9萬張拿下個股亞軍，三大法人轉買超6137張。

三大法人買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為群創(3481)，買超1萬7444張，新光金(2888)永豐金(2890)名列二、三名，分別買超6137張及買超6070張。第四及第五名為第一金(2892)大成鋼(2027)，其他依序為泰金寶-DR(9105)潤泰新(9945)大同(2371)台新金(2887)台灣大(3045)

●三大法人30日買超前十名：

1.群創(3481)收15.80元，漲0.50元或3.27%，三大法人買超1萬7444張。

2.新光金(2888)收10.75元，漲0.10元或0.94%，三大法人買超6137張。

3.永豐金(2890)收26.25元，漲0.10元或0.38%，三大法人買超6070張。

4.第一金(2892)收29.35元，跌0.15元或0.51%，三大法人買超4388張。

5.大成鋼(2027)收39.50元，漲0.35元或0.89%，三大法人買超4224張。

6.泰金寶-DR(9105)收5.98元，漲0.10元或1.70%，三大法人買超4104張。

7.潤泰新(9945)收51.50元，漲0.50元或0.98%，三大法人買超4083張。

8.大同(2371)收50.50元，漲0.50元或1.00%，三大法人買超3707張。

9.台新金(2887)收20.20元，跌0.20元或0.98%，三大法人買超3661張。

10.台灣大(3045)收105.50元，漲1.00元或0.96%，三大法人買超3054張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計賣超11萬1354張，其中外資賣超10萬7059張、投信買超1103張、自營商賣超5398張；融資增3544張、融券減135張，券資比1.11%。

2.新光金(2888)三大法人累計賣超6225張，其中外資買超1萬2649張、投信買超2161張、自營商賣超2萬1036張；融資減5652張、融券增1640張，券資比2.55%。

3.永豐金(2890)三大法人累計買超5萬1922張，其中外資買超2萬6038張、投信買超1萬8565張、自營商買超7318張；融資增98張、融券減24張，券資比7.80%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅30日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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