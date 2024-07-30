【時報-台北電】台股30日加權指數收22223.57點，漲59.08點或0.27%，總成交值3914.88億元。三大法人賣超201.42億元，其中外資賣超236.08億元，投信、自營商分別買超110.16億元及賣超75.50億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，7檔百元股、2檔中價位股及1檔銅板股；賣超張數方面，榜首為玉山金(2884)，賣超4359張，冠德(2520)創意(3443)名列二、三名，分別賣超1709張及賣超1335張。第四及第五名為大聯大(3702)技嘉(2376)，其他依序為台表科(6278)士電(1503)世紀鋼(9958)晶技(3042)保瑞(6472)

投信今日前十賣超只有一檔金融股，但是賣最多的玉山金，投信對玉山金呈現由多翻空，終止連續27買共買超87,330張。

投信賣超傳產的冠德、士電、世紀鋼、保瑞，其中，對營建股冠德轉賣，對風電股世紀鋼連五天賣超。

今日投信前十有五檔電子，對IP千金股創意大賣逾千張，並且為連四天賣超。對IC通路商大聯大呈現連二賣，對AI股技嘉為連三天賣超。

●投信30日賣超前十名：

1.玉山金(2884)收26.25元，跌0.45元或1.69%，投信賣超4359張。

2.冠德(2520)收61.30元，跌1.00元或1.61%，投信賣超1709張。

3.創意(3443)收1095.00元，跌110.00元或9.13%，投信賣超1335張。

4.大聯大(3702)收85.20元，跌0.80元或0.93%，投信賣超1032張。

5.技嘉(2376)收258.00元，漲2.00元或0.78%，投信賣超1032張。

6.台表科(6278)收122.50元，股價持平，投信賣超812張。

7.士電(1503)收248.00元，跌2.00元或0.80%，投信賣超548張。

8.世紀鋼(9958)收220.00元，漲1.50元或0.69%，投信賣超526張。

9.晶技(3042)收102.00元，漲1.00元或0.99%，投信賣超328張。

10.保瑞(6472)收828.00元，跌4.00元或0.48%，投信賣超292張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.玉山金(2884)三大法人累計賣超5萬247張，其中外資賣超5萬7890張、投信買超2萬3051張、自營商賣超1萬5408張；融資增1779張、融券增10張，券資比0.50%。

2.冠德(2520)三大法人累計賣超136張，其中外資賣超800張、投信買超1286張、自營商賣超623張；融資減443張、融券減202張，券資比0.13%。

3.創意(3443)三大法人累計賣超1085張，其中外資賣超171張、投信賣超761張、自營商賣超151張；融資增78張、融券增289張，券資比8.04%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅30日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）

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