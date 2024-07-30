【時報-台北電】台股30日加權指數收22223.57點，漲59.08點或0.27%，總成交值3914.88億元。三大法人賣超201.42億元，其中外資賣超236.08億元，投信、自營商分別買超110.16億元及賣超75.50億元。
投信買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、4檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為中信金(2891)，買超1萬2616張，聯電(2303)、永豐金(2890)名列二、三名，分別買超1萬1821張及買超7835張。第四及第五名為第一金(2892)、遠傳(4904)，其他依序為台灣大(3045)、統一(1216)、元大金(2885)、光寶科(2301)及日月光投控(3711)。
今日投信買超前十大電子股佔5檔過半，金融股佔4檔緊追在後。中信金及聯電最受寵，皆獲投信買超破萬張，榜首為中信金獲投信擴大買超1.2萬張，為連4買超，聯電排第二，投信續補貨1.1萬張，為連7買。
●投信30日買超前十名：
1.中信金(2891)收35.30元，跌0.70元或1.94%，投信買超1萬2616張。
2.聯電(2303)收50.00元，跌0.20元或0.40%，投信買超1萬1821張。
3.永豐金(2890)收26.25元，漲0.10元或0.38%，投信買超7835張。
4.第一金(2892)收29.35元，跌0.15元或0.51%，投信買超4630張。
5.遠傳(4904)收86.50元，漲0.80元或0.93%，投信買超3883張。
6.台灣大(3045)收105.50元，漲1.00元或0.96%，投信買超3497張。
7.統一(1216)收85.70元，跌0.70元或0.81%，投信買超2887張。
8.元大金(2885)收32.35元，跌0.35元或1.07%，投信買超2701張。
9.光寶科(2301)收99.80元，股價持平，投信買超2687張。
10.日月光投控(3711)收155.50元，漲2.00元或1.30%，投信買超2660張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中信金(2891)三大法人累計買超6萬4924張，其中外資買超5萬2718張、投信買超1萬4569張、自營商賣超2362張；融資增1406張、融券增108張，券資比1.38%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超3087張，其中外資賣超4萬1126張、投信買超4萬9021張、自營商賣超4807張；融資減1731張、融券增1張，券資比1.83%。
3.永豐金(2890)三大法人累計買超5萬1922張，其中外資買超2萬6038張、投信買超1萬8565張、自營商買超7318張；融資增98張、融券減24張，券資比7.80%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅30日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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