【時報-台北電】台股集中市場今日上演逆轉勝劇碼，盤中最低探至21833.85底、最高22276.39點，上下震盪達422.59點，終場收高59.08點、為22223.57點，除鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)攜手翻紅外立功外，錸德(2349)、一詮(2486)、奇鋐(3017)、訊舟(3047)、昇陽半導體(8028)、面板雙虎、京城(2524)等亦堪稱助攻神隊友，惟總成交值降至3914.88億元。三大法人賣超201.42億元，其中外資連3賣、並擴大調節236.08億元，投信、自營商分別買超110.16億元及賣超75.50億元。
外資賣超前十大個股，兩檔砍逾2萬張，其中，中信金(2891)止步連4買、反手賣超2萬7323張最多，並使得股價丟失5日線；聯電又遭擴大賣超2萬59張，所幸投信不離棄擴大買超，股價險守50關，但留下長下影線。
依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為中信金(2891)，賣超2萬7322張，聯電(2303)、華邦電(2344)名列二、三名，分別賣超2萬59張及賣超1萬4094張。第四及第五名為友達(2409)、台積電(2330)，其他依序為玉山金(2884)、廣達(2382)、旺宏(2337)、英業達(2356)及台中銀(2812)。
●外資30日賣超前十名：
1.中信金(2891)收35.30元，跌0.70元或1.94%，外資賣超2萬7322張。
2.聯電(2303)收50.00元，跌0.20元或0.40%，外資賣超2萬59張。
3.華邦電(2344)收22.70元，跌0.50元或2.16%，外資賣超1萬4094張。
4.友達(2409)收18.20元，漲0.40元或2.25%，外資賣超1萬858張。
5.台積電(2330)收940.00元，跌4.00元或0.42%，外資賣超8897張。
6.玉山金(2884)收26.25元，跌0.45元或1.69%，外資賣超8625張。
7.廣達(2382)收270.50元，漲0.50元或0.19%，外資賣超8352張。
8.旺宏(2337)收26.75元，漲0.75元或2.88%，外資賣超7530張。
9.英業達(2356)收47.30元，漲0.30元或0.64%，外資賣超6722張。
10.台中銀(2812)收17.80元，跌0.25元或1.39%，外資賣超6426張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中信金(2891)三大法人累計買超6萬4924張，其中外資買超5萬2718張、投信買超1萬4569張、自營商賣超2362張；融資增1406張、融券增108張，券資比1.38%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超3087張，其中外資賣超4萬1126張、投信買超4萬9021張、自營商賣超4807張；融資減1731張、融券增1張，券資比1.83%。
3.華邦電(2344)三大法人累計賣超4萬387張，其中外資賣超4萬863張、投信買超1368張、自營商賣超891張；融資減6241張、融券增357張，券資比1.18%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅30日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
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