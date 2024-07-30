【時報-台北電】台股30日加權指數收22223.57點，漲59.08點或0.27%，總成交值3914.88億元。三大法人賣超201.42億元，其中外資賣超236.08億元，投信、自營商分別買超110.16億元及賣超75.50億元。

外資買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、1檔金融股及7檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為群創(3481)，買超1萬2868張，新光金(2888)、泰金寶-DR(9105)名列二、三名，分別買超7264張及買超4106張。第四及第五名為大同(2371)、潤泰新(9945)，其他依序為皇昌(2543)、聯上發(2537)、華建(2530)、彩晶(6116)及長榮(2603)。

群創昨日還在外資賣超前十大個股名單之中，今日馬上身價鍍金，獲外資轉向買超1萬2868張位居第一名，同為面板股的彩晶也獲買超2169張，總算脫離連6賣的悲慘命運。然而整體看來，電子股仍處漲多修正格局，外資布局上偏重在傳產，其中位居當紅炸子雞地位的營建股大買3檔，皇昌、聯上發由賣轉買，華建連買5交易日達7343張，營建多頭氣勢仍旺。

●外資30日買超前十名：

1.群創(3481)收15.80元，漲0.50元或3.27%，外資買超1萬2868張。

2.新光金(2888)收10.75元，漲0.10元或0.94%，外資買超7264張。

3.泰金寶-DR(9105)收5.98元，漲0.10元或1.70%，外資買超4106張。

4.大同(2371)收50.50元，漲0.50元或1.00%，外資買超3889張。

5.潤泰新(9945)收51.50元，漲0.50元或0.98%，外資買超3803張。

6.皇昌(2543)收63.50元，漲3.30元或5.48%，外資買超3016張。

7.聯上發(2537)收25.40元，漲1.50元或6.28%，外資買超2988張。

8.華建(2530)收59.10元，漲1.60元或2.78%，外資買超2169張。

9.彩晶(6116)收9.24元，漲0.14元或1.54%，外資買超2161張。

10.長榮(2603)收167.00元，漲5.00元或3.09%，外資買超2157張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計賣超11萬1354張，其中外資賣超10萬7059張、投信買超1103張、自營商賣超5398張；融資增3544張、融券減135張，券資比1.11%。

2.新光金(2888)三大法人累計賣超6225張，其中外資買超1萬2649張、投信買超2161張、自營商賣超2萬1036張；融資減5652張、融券增1640張，券資比2.55%。

3.泰金寶-DR(9105)三大法人累計買超1萬668張，其中外資買超1萬672張、投信買超0張、自營商賣超4張；融資減849張、融券減54張，券資比4.39%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅30日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）