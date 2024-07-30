【時報記者莊丙農台北報導】統一資訊「商家檔案智慧管理平台」供品牌一站式管理旗下商家檔案，快速處理潛在的公關危機，已獲統一超商、家樂福、鬍鬚張等多家連鎖零售餐飲品牌採用，管理超過7000家店點。

統一資訊指出，連鎖品牌相當重視Google評論，但既有的商家檔案後台對需要管理數百甚至上千家店點的連鎖品牌並不那麼友善，雖然既有工具有群組功能，但管理上仍需單店查閱各店成效與消費者反饋，使用耗時不便而容易疏於管理，也無法有效總覽每週或每月的品牌經營狀況。因此，打造專屬的「商家檔案智慧服務平台」，讓連鎖品牌可以一站式管理旗下的商家檔案，一目瞭然地看到旗下商家的整體表現。

商家檔案智慧服務平台包括：一站式管理大量商家評論、提供每周/每月商家檔案洞察數據、張貼促銷活動資訊及競品分析等四大功能。客戶之一的家樂福導入管理平台後，可快速發現需回應的顧客評價，並可藉此掌握分店的服務品質，作為內部管理與優化的依據，持續提升顧客滿意度。