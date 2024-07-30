【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美東時間周二凌晨時分，美股主要指數期貨微升，投資人靜待重要財報出爐與美國聯準會召開貨幣政策會議。

目前道瓊指數期貨漲0.14%，標普500指數期貨漲0.2%，那斯達克100指數期貨漲0.2%。

在盤後市場，CrowdStrike跌逾5%。CNBC報導，達美航空準備循法律途徑，就日前系統大當機導致數千架航班取消，向CrowdStrike 和微軟尋求損害賠償。

默沙東（Merck & Co Inc）、輝瑞（Pfizer）、PayPal、寶僑（Procter & Gamble）、捷藍航空（JetBlue）將在周二盤前發布季報，可能影響美股盤初表現。投資人亦將密切關注微軟、超微（AMD）、星巴克盤後發布的業績。

根據彭博社所做的預測調查，微軟第四財季營收預估為645億美元、每股盈餘為2.94美元，優於前一年同期的562億美元和2.69美元。其第四財季雲端事業營收預估為368億美元，其中包括Azure在內的智慧雲（Intelligent Cloud）部門營收估將達到287億美元。

分析師認為，除了微軟砸下重金投資AI是否獲得回報之外，投資人亦將關注該公司未來在AI技術發展上擬再投入多少資金？微軟第三財季資本支出暴增至140億美元，主要用於部署AI基礎設施。

根據LSEG的數據，到目前為止已有超過40%的標普500指數成分股公布財報，其中79%的獲利表現優於華爾街預期，高於5年來的平均比例（77%）。

美國銀行美股與量化策略部門主管Savita Subramanian表示，市場對於2024年和2025年的每股盈餘預測仍然穩健，其中，2024年每股盈餘預測，是基於典型非經濟衰退年度的修正趨勢。這表示分析師對他們的預測相當放心。此外，企業的說法也相當樂觀。

聯準會將於當地時間周二召開為期兩天的政策會議，主席鮑爾可能暗示未來幾個月的降息時間與次數。聯準會在最近一次的點陣圖中預期到今年底只會降息一次，而根據芝商所FedWatch Tool，交易員押注美國9月降息的可能性為100%。

周二市場關注焦點還包括6月職缺報告。根據Dow Jones所做的預測調查，受訪經濟學家預估美國6月職缺達810萬個，與5月份相當。美國7月消費者信心指數也將在周二發布。