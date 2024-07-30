台股今天盤中再創波段新低，一度下跌3百多點，11點過後展開反攻，由黑翻紅上漲59.08點，收22223.57點，成交量3849億元。外資賣超236.08億元，投信買超110.16億元，自營商賣超75.50億元，合計3大法人賣超201.42億元。

外資期現貨做空台股，期貨空單增加2736口，來到3.9萬口，現貨除賣超之外，也大買做空的反向ETF元大台灣50反1，登上買超第一。

存股族最愛的高股息ETF，外資加碼00919逾3千張，但大賣00940達6.49萬張，為賣超冠軍，00929也出脫9千多張。

護國神山台積電再度遭減碼8897張，第5大權值股廣達也賣出8353張。

法人表示，台股連3天未能站上季線，今天跌破7/26盤中最低點，不過大盤分時圖出現平盤下5波上攻，短線初步出現止跌訊號。國發會景氣燈號亮出久違的紅燈，反而引發散戶投資人「頭部」、「崩盤」的疑慮，昨融資大減63.74億，創近2年紀錄。近期大盤若能擴量收復季線，有機會出現一波反彈。

外資今天買超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)51594張、群創(3481)12868張、新光金(2888)7265張、泰金寶-DR(9105)4106張、大同(2371)3889張、潤泰新(9945)3804張、群益台灣精選高息(00919)3397張、皇昌(2543)3016張、聯上發(2537)2988張、華建(2530)2169張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大台灣價值高息(00940)64927張、中信金(2891)27323張、聯電(2303)20059張、華邦電(2344)14095張、友達(2409)10859張、復華台灣科技優息(00929)9154張、台積電(2330)8897張、玉山金(2884)8625張、廣達(2382)8353張、旺宏(2337)7530張。

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