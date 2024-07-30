【時報記者莊丙農台北報導】群創(3481)公布第二季財報，受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，單季歸屬母公司業主淨利11.31億元，結束八季虧損，每股盈餘0.12元。
群創第二季營收568.61億元，季增12.6％，毛利率10％，營業利益3.64億元，歸屬母公司業主淨利11.31億元，較去年同期虧損41.04億元大幅改善，每股盈餘0.12元，折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出為38億元。
第二季整體出貨面積671萬平方公尺，季增11.5％，液晶面板售價為每平方公尺259元美金。2024年第二季營收以產品應用別區分，電視為40％、車用產品為22％、可攜式電腦為21％、手機及商用產品為12％、桌上型螢幕為5％；以產品尺寸別區分，10吋以下為13％、10到20吋為33％、20到30吋為14％、30到40吋為7％、40吋以上為33％；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為78％以及22％。
群創指出，第三季消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期第三季大尺寸面板出貨量將低個位數下降，價格可望持平，中小尺寸面板出貨量將低個位數成長。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：