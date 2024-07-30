【時報記者莊丙農台北報導】群創(3481)公布第二季財報，受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，單季歸屬母公司業主淨利11.31億元，結束八季虧損，每股盈餘0.12元。

群創第二季營收568.61億元，季增12.6％，毛利率10％，營業利益3.64億元，歸屬母公司業主淨利11.31億元，較去年同期虧損41.04億元大幅改善，每股盈餘0.12元，折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出為38億元。

第二季整體出貨面積671萬平方公尺，季增11.5％，液晶面板售價為每平方公尺259元美金。2024年第二季營收以產品應用別區分，電視為40％、車用產品為22％、可攜式電腦為21％、手機及商用產品為12％、桌上型螢幕為5％；以產品尺寸別區分，10吋以下為13％、10到20吋為33％、20到30吋為14％、30到40吋為7％、40吋以上為33％；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為78％以及22％。

群創指出，第三季消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期第三季大尺寸面板出貨量將低個位數下降，價格可望持平，中小尺寸面板出貨量將低個位數成長。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。