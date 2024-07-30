【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本央行已開始最新例會，預計31日將會宣布利率決策結果。因此，日股30日觀望氣氛濃厚，加上獲利了結賣壓重，早盤紛紛走跌。不過，午盤買氣突然回流，日經最後小漲57.32點或0.15%，收在38,525.95點。東證則收2,754.45點，小跌5.22點或0.19%。

分析師認為，前一個交易日漲太多的日經指數，30日因缺乏利多消息激勵，故上攻動能熄火。目前，日經指數又跌回此波的反彈點，且一度創下新高42,426.77的低點位置。

個股中，快時尚大廠迅銷下跌0.53%，同時，軟體銀行也跌0.93%。不過，東京威力科創翻紅收漲0.84%，機器人製造商發那科將年度營利預估上修0.8%，股價大漲2.93%。索尼也大漲2.21%

經濟數據方面，日本6月失業率跟5月相比的話降至2.5%，市場一般預估值為2.6%。至於6月每位想找工作的民眾，可以申請1.23份工作，要比5月1.24稍微減少，預估值則也是1.24。