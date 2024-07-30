【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社指出，目前日本銀行業者比其它產業更能吸引外資的眼球，因為這些金融機構已被視為，日後一旦貨幣再度緊縮的最大受益者之一。

分析師認為，日本擺脫了幾十年的通貨緊縮後，再加上利率上升，表示當地的銀行獲利會更好，進而拉抬股價。日本央行31日將公布最新政策利率決議，搞不好會宣佈升息以及減少購買債券。

日本股市前陣子頻創新高，以過去一年大漲20%的日經指數來說，目前外資又在物色新對象，銀行和汽車是今年至今外資買超的兩大族群。摩根大通計算，到7月25日的一年時間當中，日本銀行類股被買超4,720億日圓，約31億美元，是汽車與零組件被買超金額的兩倍多。

日本三大銀行業者預估，在多年以來獲利飽受負利率的壓縮後，由於衡量銀行獲利能力的淨利差（NIM）大幅改善，加上融資需求有增無減下，明年金融業的獲利可望再創歷史新高。

2024年到目前為止，三井住友金融、三菱日聯金融以及瑞穗金融的股價，依序大漲53%、39%和36%。預期日圓未來還會升值，外資也一直在買進更多內需型的股票，像是服務業以及製藥業等。

貝萊德表示，對日本的銀行業來說，正從非常艱難的時局走出，進入一個更好的環境內。這些銀行優秀的表現可以維持下去，就算日後利率一直向上走，最直接受惠的就是股東權益報酬率（ROE）。

瑞士財富管理銀行UBP認為，日本大型銀行業者可望成為利率調升的主要對象，因為這些大銀行比地區性的中小銀行擁有更多的放款業務，股價在未來應該還會有表現的機會。