勞工退休金為退休保障之一，近年願意參加自提勞退的人數也開始上升。勞動部勞保局表示，自願提繳退休金時間越長，可領取越多，鼓勵民眾多加運用。依據勞動部統計，今年5月底自願提繳人數為112萬6087人，佔整體提繳人數14.87％，為歷年新高。
依據「勞工退休金條例」規定，雇主應按月提繳退休金，不得低於勞工每月工資6％；勞工自身也可在每月工資6％範圍內自願提繳退休金，提繳金額免繳當年度個人綜合所得稅。
勞保局勞工退休組組長楊佳惠建議，學生打工族或初入職場的社會新鮮人可及早參加。另實際從事勞動的雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用勞動基準法的勞工，也可於每月工資或執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金。
楊佳惠進一步說明，勞工可選擇以口頭或書面向雇主表達自願提繳的意願，由雇主向勞保局申報，並由雇主每月向勞工收取自願提繳金額繳納至勞保局。勞工自願提繳率1年內最多可調整2次，且可隨時透過雇主向勞保局申報停止提繳。
楊佳惠指出，勞工自願提繳退休金，可提前建立儲蓄習慣，增加勞工退休金個人專戶累積金額，自願提繳金額每年還可參與分配投資運用收益，請領時享有不低於依當地銀行2年定期存款利率所計算的保證收益保障。此外，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅，享有賦稅優惠。
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