【時報記者任珮云台北報導】受惠於風險偏好升高，上半年不良債券表現優於其他債券資產。上半年資金湧入「CCC」評級債(俗稱垃圾債)，使信評較低的債種表現較為亮眼，瀚亞投信預估，下半年非投資等級債仍有上漲空間，但有望由較高品質的非投資等級債支撐或帶動走勢；而永豐投信則認為，FED降息期間提供債市利多，建議聚焦「違約率低、信評好」的銀行所發行之債券，適合穩健投資型的投資人。
由於美國非投資等級債百元報價仍低於長期平均，根據ICE統計，若投資人在低於95美元時機進場美國非投資等級債，一年後的平均報酬為8.5%、二年後則為17.8%；也就是說，現在美非投等債仍落在長期買點位置。根據Morgan Stanley統計，目前非投資等級債的高品質債「BB」級，佔美國非投等債指數中約50%，相較於2008年平均佔比約40%有所提高；同時，非投等債中的不良債券「CCC」級比重正下降接近10%。換言之，美國非投資等級債正處於高品質時代。
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(00958B)日前已獲得金管會核准募集，預計將在8月29日開募，保管銀行為兆豐銀行。00958B永豐ESG銀行債15+ ETF發行價為10元，為月配息且設有收益平準金機制，瞄準降息期間的債市利多，00958B追蹤指數為ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數，該指數主要選擇銀行所發行之美元計價債券，並透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選，成份債券信評為相當穆迪Aa至Baa，並以成熟國家、美元計價的債券資產為主。
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