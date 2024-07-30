【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受科技股和石油股上漲的推動，歐洲股市周二開盤走高；與此同時，在聯準會(Fed)會議和歐元區公布通膨資料之前，投資人避免大筆押注。
周二泛歐Stoxx 600指數早盤暫升1.09點或0.21%，為512.88點。其中食品飲料股抑制了大盤漲勢。
英國烈酒製造商Diageo集團公布年度獲利下降4.8%，表現遜於分析師預期，隨後股價跌8%。
基本資源指數下跌0.7%。由於全球成長勢頭放緩，以及避險情緒影響，基本金屬價格大幅下挫，其中鋁和鋅價格跌到近3個月新低。
BP上漲2%；稍早該石油巨頭說，第二季獲利達27.6億美元，超出市場預期，公司同時提高股息，並擴大股票回購計畫。油氣股指數也上揚0.7%。
渣打銀行宣布實施史上規模最大的15億美元股票回購計畫，並上調本年度獲利預期，隨後渣打股價上漲了4.7%。
英國財富管理公司St James's Place股價飆升17.8%，稍早該公司表示，計畫削減數千萬英鎊的成本。
微軟將在今日稍晚公布財報。目前科技股指數暫升0.5%。
聯準會將在今日稍晚進行為時兩天的政策會議。此外投資人也在關注周三歐元區CPI資料的公布。
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