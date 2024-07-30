【時報記者任珮云台北報導】進入第三季返校需求旺季，華碩(2357)本周陸續推出新品，包括：全新AI筆電系列，搭載AMD Ryzen AI 9高效能處理器；以及ROG玩家共和國發表全新Azoth Extreme電競鍵盤，正式在台上市！

華碩本周宣布推出新世代AI筆電系列，全面搭載AMD Ryzen AI 9高效能處理器，包括工作必備的ASUS Zenbook S 16 (UM5606)、ASUS Vivobook S 14/16 (M5406W/M5606W)，電競專用的ROG Zephyrus G16 (GA605)、TUF Gaming A14 (FA401)，以及戶外創作首選的ProArt P16 (H7606)、ProArt PX13 (HN7306)。

全新系列筆電採用AMD XDNA 2架構NPU，提供高達50 TOPS的AI處理能力，並配備最高規格的AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器，基於AMD新一代Zen 5架構，擁有卓越的安全性、速度及個人化功能。專屬Copilot鍵一鍵啟動AI智能助手，為使用者帶來全新AI體驗。華碩為促進買氣，也推出8月底前購買指定機種，登錄可抽獎ROG Ally電競掌機(價值NT$19,999，共5名)優惠。

至於ROG Azoth Extreme是一款75%無線客製化電競機械鍵盤，配備鋁合金機身與金屬側蓋，造型俐落，具備碳纖維定位板，有助吸收按鍵震動，使擊鍵聲更加扎實悅耳。創新的可調節式Gasket設計，讓玩家能輕鬆切換「Hard」和「Soft」兩種打字手感。鍵盤右上角的全彩OLED觸控螢幕可顯示系統訊息與鍵盤設定，再加上側邊的三向旋鈕，調節音量、設定多媒體、燈光與各種自定義功能皆可隨心所欲。此外，ROG Azoth Extreme還配備加大型矽膠手托，長時間使用亦舒適自在。