【時報記者王逸芯台北報導】瑞昱(2379)今(30)日舉辦法人說明會，公佈第二季財報，第二季營收、獲利雙成長，單季每股賺8.55元，也交出雙率雙升的好成績。
瑞昱第二季營收306.74億元，季增加19.7% 、年增加16.7%；單季淨利43.87億元，季增加22.3%、年增加 15.7%；每股盈餘為8.55元，為近8個季度的高點。單季毛利率為50.9%，季增加0.1個百分點、年增加9.2個百分點；營業利益率為13%、季增加2.3個百分點、年增加5個百分點，呈現雙率雙升。
【時報記者王逸芯台北報導】瑞昱(2379)今(30)日舉辦法人說明會，公佈第二季財報，第二季營收、獲利雙成長，單季每股賺8.55元，也交出雙率雙升的好成績。
瑞昱第二季營收306.74億元，季增加19.7% 、年增加16.7%；單季淨利43.87億元，季增加22.3%、年增加 15.7%；每股盈餘為8.55元，為近8個季度的高點。單季毛利率為50.9%，季增加0.1個百分點、年增加9.2個百分點；營業利益率為13%、季增加2.3個百分點、年增加5個百分點，呈現雙率雙升。
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