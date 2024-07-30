【時報-台北電】香港信報訊，大陸移民管理局公告，即日起實施港澳外國旅遊團入境海南144小時免簽，盼促進港澳經濟及海南自貿港發展。

新政策規定，舉凡與大陸建交國家的公民持普通護照到港澳，經在當地合法註冊的旅行社組團(2人及以上)，入境海南旅遊可免簽證停留最多144小時，也就是6天。(編輯：廖小蕎)

港澳外國客 可免簽遊海南6天
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