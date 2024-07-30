【時報記者王逸芯台北報導】中磊(5388)今(30)日召開法人說明會，累計上半年每股賺4.19元，董事長王煒今(30)日表示，目前來看來第二季已經是谷底，第三季、第四季會逐漸回溫，而隨著歐洲和北美市場的庫存修正告一段落，看好2025年上半年能見度會更明朗。

中磊第二季營收為137.1億元，較去年同期營收年減12.5%。第二季毛利率達17.7%，單季營業利益為6.8億元，歸屬母公司稅後淨利為5.5億元，年增3.6%，每股稅後盈餘為1.84元。

中磊上半年合併營收為299億元，較去年同期營收313.3億元，年減4.5%。受惠於較佳產品組合，毛利率達17.5%。累計上半年營業利益為15.3億元，年增率達12.2%，上半年歸屬母公司稅後淨利為12.2億元，較去年同期成長18.1%；累計上半年每股稅後盈餘為4.19元。

中磊董事長王煒表示，因為歐洲市場已經修正達8個季度，北美市場也已經修正進入第4個季度，目前來看來第二季已經是谷底，第三季、第四季會逐漸穩健提升，預期北美修正會在今年下半年落底，WiFi 7和高速光纖新產品將啟動能。隨著光纖4.0、5G建置、WiFi 7在下半年開始展開出貨，預期在2025年上半年訂單會慢慢進來，到時候能見度「可以看得比較清楚」。

另外，王煒表示，由於美國大選將在今年11月登場，預期選舉結束後，符合在地製造需求會進一步提升。目前中磊在菲律賓產能持續擴增，未來幾季度，南亞和北美會有進一步投入。此外，中磊的佈局從家戶終端、到雲端、到局端都有產品，相關應用產品可望在2025~2026年持續收成。

展望2024年下半年市場景氣，中磊表達樂觀態度，預期整體市場需求將逐漸增溫。中磊為因應地緣政治及供應鏈之變化，發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供全球客戶近地製造服務，即時回應市場需求，有效擴大電信直銷業務。