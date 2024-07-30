【時報-台北電】群創(3481)2024年上半年營收1073.52億元，稅前淨損22.32億元，本期淨損29.11億元，歸屬於母公司業主淨損29.73億元，每股虧損0.33元。
群創表示，第二季，受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，使得公司本季營收較上一季成長12.6%，營運成果順利轉盈，本季毛利率與EBITDA利益率分別達到10.0%及14.4%。
展望第三季，消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。公司將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。同時，群創將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。
群創另表示，為挹注營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。（編輯：張嘉倚）
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