LINE官方日前發布公告，電腦版8.3.0以下版本的支援服務就要結束了，8月1日起必須使用更新的版本，只剩最後2天，趕快更新！
LINE支援中心日前宣布，將結束支援32位元版本Windows作業系統，未滿8.3.0版本的LINE應用程式也將在明天（7/31）停止提供服務。
結束支援後，用戶將無法透過電腦版LINE 8.3.0以下版本使用LINE的服務，請用戶依據使用的Windows／Mac版本確認。
使用Windows10／macOS Big Sur 11.0以上版本的用戶，若希望繼續使用LINE的服務，請將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本。
使用Windows8.1／macOS Catalina 10.15.7以下版本的用戶，由於無法將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：