LINE官方日前發布公告，電腦版8.3.0以下版本的支援服務就要結束了，8月1日起必須使用更新的版本，只剩最後2天，趕快更新！

LINE支援中心日前宣布，將結束支援32位元版本Windows作業系統，未滿8.3.0版本的LINE應用程式也將在明天（7/31）停止提供服務。

結束支援後，用戶將無法透過電腦版LINE 8.3.0以下版本使用LINE的服務，請用戶依據使用的Windows／Mac版本確認。

使用Windows10／macOS Big Sur 11.0以上版本的用戶，若希望繼續使用LINE的服務，請將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本。

使用Windows8.1／macOS Catalina 10.15.7以下版本的用戶，由於無法將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。