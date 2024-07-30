四所私立大專院校即將在明(7/31)正式退場，其中包括大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學以及明道大學。這些學校的退場，對當地商圈造成嚴重衝擊，過去的「黃金商圈」因學校停招、師生人走樓空出現倒閉潮，明道大學所位在的彰化北斗中華路商圈，過去咖啡廳、牛排、火鍋店面林立，如今至少有一整排20家店面被迫關門大吉。
明天將是4所私立大專院校的最後一天，這是國內高教史上最大一波退場潮，教育部對此最心回應，4校編制內的458位教職員已經全部資遣或退休，898位學生則安置到鄰近或同等級學校就讀。
有關4所學校校地該如何運用，教育部技職司副司長柯今尉表示，東方設計大學校地將給高雄科技大學使用；大同技術學院嘉義市校區土地給嘉義市政府開發成社福園區、嘉義縣校區則給嘉義縣政府做為人才培育基地。
至於環球科大及明道大學的校地都是向台糖租用，柯今尉說，台糖只接受沒有建築物的土地，因此這2校的校地無法直接還給台糖，行政院將召開協調會後，再決定由那個部會或縣市負責處理。
《TVBS》報導，位於彰化北斗的明道大學，全盛時期學生人數高達近萬人，如今僅剩375人待分發，這次退場主因是學校積欠3900萬的教職員薪資。過去全盛的高峰時期，明道大學學生龐大的消費力帶動北斗中華路商圈的繁榮，餐飲店林立，如今師生人去樓空，至少20店家傳出倒閉，「頂讓」、「出租」紅條貼在門口，讓來往路人不勝唏噓。
《自由時報》報導，一間冰品店老闆表示，以前明道大學附近中華路晚上11點仍人聲鼎沸，現在8點後就夜深人靜。過去店家生意很好做，店面只要貼出「招租」，立即有人想接手，不過近2年少了學生，好幾家店招租半年仍乏人問津。
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