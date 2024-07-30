【時報記者莊丙農台北報導】中光電(5371)下午舉行法說會，雖然市場還有不確定因素，需求預測依舊保守，但背光模組有大尺寸TV增產，節能產品來自消費家庭娛樂及高階投影機的出貨增加，整體單季營收偏向樂觀，有望優於第二季。節能產品及影像產品第三季整體出貨量都將呈現季增表現，因應越南新客戶需求，今年資本支出由21億元、提高到27億元。

中光電第二季合併營收99.69億元，季增9.3％、年增3.5％，稅後淨利2.82億元，季增96.7％、年減31.7％，每股盈餘0.72元。累計今年上半年合併營收190.88億元，年減0.6％，營業利益0.12億元，年減95.4％，稅後淨利4.25億元，年減36.1％，每股盈餘1.09元。

節能產品第二季營收44.58億元，季增及年增8％；出貨量則約750萬片/台，季減1％，年減3％；上半年合併營收約85.86億元，出貨量則約1,509萬片/台，分別較去年同期成長4％及3％。

第三季由於旺季與新機種量產帶動，TV/PID機種出貨將大幅成長，NB機種在商業需求逐步恢復下也將呈現成長走勢，預估節能產品第三季整體出貨量將較第二季成長。今年越南廠TV及Monitor LCM產能將陸續開出以因應客戶訂單需求；OLED NB機種出貨將隨市場成長趨勢增加，而OLED Tablet新訂單及ODM車載機種量產亦可望提升營運績效，各主要產品線在下半年的營運表現皆優於上半年，今年節能產品的整體出貨量將維持成長1~2成的預估。

影像產品第二季營收33.28億元，季減0.7％，年減0.2％，出貨量則約23.3萬台，季增4％，年減5.5％；累計上半年營收66.81億元，年增3％，出貨量則約45.8萬台，年減5％。

第三季為影像產品傳統旺季，但由於各種宏觀因素的不確定性，客戶的訂單能見度仍然保守。預估影像產品第三季整體出貨量將季增1成。下半年進入產業旺季，企業與家庭娛樂機種需求持續增加，Pro-AV市場亦出現反彈樂觀預期，影像產品在新平台與新產品陸續量產加快市場滲透速度，以及車載投影產品將於第四季出貨帶動下，下半年營運將逐季成長並優於上半年度。但全球經濟的不確定性仍可能持續影響消費者購買意願，加上運動賽事需求未如預期，預期影像產品在全年出貨量成長1成左右。