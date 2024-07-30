大陸7月PVC生產企業檢修及降負荷帶來的減損高74萬噸以上，為2019年5月來最大減損月份，略高於2021年9月的73.62萬噸；加台塑麥寮廠區計畫8月中旬至9月中旬進行年度大修，韓國主要PVC生產企業也因庫存充足及船運緊張，8月計畫減產。市場預期，因檢修減損對供需條件利好支撐，有利亞洲8月PVC價格表現。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）營運有望走堅推進。

分析師表示，近期因印度進入雨季、需求淡季影響，PVC維持區間震盪。除亞洲石化廠邁入密集歲休，市場仍看好印度8月中旬雨季將逐漸過去，需求將逐步回籠，加上印度標準局（BIS）的最新規範即將上路，大陸業者尚未取得認證，預期印度市場會出現供應缺口。

此外，在經歷5、6月漲價潮，伴隨著新航線、新運力的加速入場，全球航運市場供需持續改善，亞洲海運費7月持續下調，截止7月底東北亞至印度航線降至100-130美元／噸範圍，受其影響8月至印度的PVC船期預售報價季減70美元／噸。隨著全球海運費市場價格降溫，有助舒緩廠商成本壓力。

考慮海運費的降幅，台灣八月PVC船期預售報價CIF印度下調70美元／噸在910美元／噸，CFR中國主港上調10美元／噸在830美元／噸。7月23日台灣公佈8月PVC船期預售報價後，透過計算模型可得出大陸主港出口的PVC貨源在印度市場較台灣貨源擁有加大優勢，初步推算優勢空間可達80-90美元／噸。具大陸PVC部署的台塑、聯成營運彈性加分。