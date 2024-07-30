為減少一次性產品源頭減量，環境部30日表示，旅宿業者2025年起將不得提供一次性旅宿用品，另外將提供2大獎補助措施，協助業者減少使用一次性塑膠瓶裝水。環境部預估，未來1年可減少2,300公噸塑膠、減碳約3,000公噸。
環境部資源循環署過去曾頒布「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，將於明年1月1日正式上路，針對觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業進行規範。辦法要求業者，未來包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等6種個人衛生用品則不得主動陳列，盼「以大代小」、「鼓勵自備」，達到源頭減量。
環境部部長彭啓明表示，巴黎奧運以永續為主軸，彰顯減碳減塑是未來趨勢，環境部以補助、促參等協助，引進資源與資金鼓勵業者逐步轉換，共創環保新文化。彭啓明強調，環境部與積極與觀光署配合，要讓環保成為臺灣觀光的特色之一。
資源循環署署長賴瑩瑩表示，未來除了要求旅宿業者不得提供一次性用品外，也鼓勵業者減少使用塑膠瓶裝水，改以玻璃瓶裝水、增設飲水機等方式，並提供2大補助措施，估計一年可減少2,300公噸塑膠、減碳約3,000公噸。
賴瑩瑩說明，第一個補助措施鼓勵旅館業者減少塑膠瓶裝水，只要數據達標，每案可申請3萬元。第二是補助建立區域玻璃瓶裝水重複填充系統，相關業者可向環境部申請，每案補助上限500萬元。
資源循環署呼籲，旅宿業者可以調整服務模式、逐步轉型，相信消費者也願意支持業者的轉變，也期許民眾及企業響應政府減塑政策，培養「自備、重複、少用」觀念，永續旅遊自備旅宿用品及拒絕使用塑膠瓶裝水，實踐減塑行動，一起為環境盡心力。
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