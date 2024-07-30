交通部目標今年1,000萬國際旅客來台，截至7月底僅430萬人次。交通部長李孟諺指出，上半年受花蓮地震影響約損失50萬人次國際客，因此，觀光署8月將祭出史上最大規模的刺激優惠衝刺，包含團客遊花蓮3～5萬元補助，也與國籍航空和高鐵合作推出「台灣機票買2送1」、「高鐵買1送1」等方案吸引國際旅客來台。

李孟諺指出，0403大地震、凱米颱風重創花東，連帶影響國際旅客來台意願；其中，太魯閣國家公園是台灣國際級的觀光景點，被歐美旅客視為「亞洲的大峽谷」，要拚年底前修復太魯閣牌樓到長春池的路段，搶先開放吸引觀光客，並提供國際團體旅遊來台觀光若到花蓮入住1夜，提供每團3～5萬元補助。

李孟諺強調，今年全年千萬國際旅客目標不變，但國際媒體頻繁報導0403強震及軍演等事件，導致國際旅客以為台灣處於危險環境，損失了許多團客和自由行國際旅客，因此，觀光署有必要重新整裝，祭出史上最大規模的刺激政策吸引國際旅客，招攬國際旅客。

李孟諺說，觀光署將打出「強心針」，鎖定日韓當地知名的代言人合作增加曝光，也針對不同國家祭出不同優惠方案，例如與提供穆斯林國家來台旅遊享有入住穆斯林友善旅店提供「2晚、送1晚」等優惠。

此外，8月起觀光署預計與國籍航空合作，鎖定韓國、港澳及新加坡、菲律賓等東南亞國家，推出不同方案，與國籍航空合作提供台灣機票來回買3送1或買2送1等；而外國人在台灣購買高鐵往南部旅遊，也可享有買1送1優惠，促進國際自由行旅客遊台。

商務順道旅遊方面，李孟諺表示，COMPUTEX會展有1,000多家媒體來台，希望未來外籍人士訪台參展或出差旅客都能順遊台灣，與國貿署合作推出「順道旅遊方案」，提供每日新台幣2,000元補助。

另外，李孟諺說，考量目前每月約有1～2萬名外籍人士到南部打高爾夫球，觀光署也將與高爾夫球協會合作，推廣日本、韓國旅客在冬天時來台打高爾夫球；而與教育部合作接洽日韓高校「校外教學」來台旅遊，體驗台灣農業及文創等。