交通部目標今年1,000萬國際旅客來台，截至7月底僅430萬人次。交通部長李孟諺指出，上半年受花蓮地震影響約損失50萬人次國際客，因此，觀光署8月將祭出史上最大規模的刺激優惠衝刺，包含團客遊花蓮3～5萬元補助，也與國籍航空和高鐵合作推出「台灣機票買2送1」、「高鐵買1送1」等方案吸引國際旅客來台。
李孟諺指出，0403大地震、凱米颱風重創花東，連帶影響國際旅客來台意願；其中，太魯閣國家公園是台灣國際級的觀光景點，被歐美旅客視為「亞洲的大峽谷」，要拚年底前修復太魯閣牌樓到長春池的路段，搶先開放吸引觀光客，並提供國際團體旅遊來台觀光若到花蓮入住1夜，提供每團3～5萬元補助。
李孟諺強調，今年全年千萬國際旅客目標不變，但國際媒體頻繁報導0403強震及軍演等事件，導致國際旅客以為台灣處於危險環境，損失了許多團客和自由行國際旅客，因此，觀光署有必要重新整裝，祭出史上最大規模的刺激政策吸引國際旅客，招攬國際旅客。
李孟諺說，觀光署將打出「強心針」，鎖定日韓當地知名的代言人合作增加曝光，也針對不同國家祭出不同優惠方案，例如與提供穆斯林國家來台旅遊享有入住穆斯林友善旅店提供「2晚、送1晚」等優惠。
此外，8月起觀光署預計與國籍航空合作，鎖定韓國、港澳及新加坡、菲律賓等東南亞國家，推出不同方案，與國籍航空合作提供台灣機票來回買3送1或買2送1等；而外國人在台灣購買高鐵往南部旅遊，也可享有買1送1優惠，促進國際自由行旅客遊台。
商務順道旅遊方面，李孟諺表示，COMPUTEX會展有1,000多家媒體來台，希望未來外籍人士訪台參展或出差旅客都能順遊台灣，與國貿署合作推出「順道旅遊方案」，提供每日新台幣2,000元補助。
另外，李孟諺說，考量目前每月約有1～2萬名外籍人士到南部打高爾夫球，觀光署也將與高爾夫球協會合作，推廣日本、韓國旅客在冬天時來台打高爾夫球；而與教育部合作接洽日韓高校「校外教學」來台旅遊，體驗台灣農業及文創等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：