美國臨床診斷及實驗室儀器設備展（ADLM 2024）30日登場，光鼎（6850）今年攜手開啟基因首次參展。董事長蔡守冠表示，將延續精準萃取、精準品管（QC）、精準檢測一貫主軸，展現集團在大健康與精準醫療領域提供一條龍最佳解決方案的企圖心。

ADLM 2024的前身為AACC（美國臨床化學協會）年度科學會及臨床實驗室博覽會，也是檢驗醫學領域首屈一指的全球科學會議和博覽會，具有重要的國際影響力。自1950年開辦以來，至今全球擁有11,000名會員，每年吸引來自100多個國家的實驗醫學專業人員和醫療保健領導者參與，參展商皆超過900家、展出逾200項新品與服務，去年累計參觀人數創近2萬人次紀錄，今年預料維持同樣熱潮。

光鼎此次將展示集團旗下的全自動微量游離核酸純化儀iCATCHER，搭配最新升級的生物片段分析儀Qsep Ultra，以及自行開發的相關檢測試劑，強調在精準醫療、精準預防醫學、癌症篩檢及個人化醫療領域，發揮整合加乘效果的產業競爭力，預料將吸引國際買家的關注。

其中，iCATCHER是開啟基因的主力產品，可從液態檢體中提取極微量的ctDNA（循環腫瘤DNA），這種液態活檢技術隨著隨著NGS技術進步，有替代實體腫瘤切片，成為應用在癌症預測、診斷及追蹤的趨勢。特別是iCATCHER能根據多樣化或艱難的檢體，例如尿液、糞便等的核酸提取上設定不同的條件，達到提取最優質的核酸產品。

Qsep Ultra則是光鼎自主開發的全球第一個整合核酸擴增（PCR）與生物片段分析的一站式自動化分析儀，能夠在採樣後直接進行全自動化分析，並輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，簡單、快速、精準，適合應用於各種場域。本次將展示全面升級使用操作介面與軟體功能，並優化外觀設計的新一代機種。

蔡守冠表示，光鼎在6月間與日商大塚電子及禾茂電達成策略合作，搭配光鼎生技提供必要的軟硬體與檢測試劑套組，共同於日本市場進行銷售Qsep Ultra，搶攻大健康相關商機，獲得良好的市場回饋。希望透過海外參展尋找合作夥伴，複製日本市場的推廣模式，因此繼本次ADLM後，第四季將再參與全球分子診斷領域頂級盛會「美國分子病理學會年會（AMP）」展出，加速提升Qsep Ultra在美國市場的品牌知名度與滲透率。

根據市場研究機構Nova One Advisor報告顯示，2023年美國精準醫療市場規模為249.5億美元，預估2033年將達到761.2億美元，年複合增長率為11.8％。