國家通訊傳播委員會（NCC）因新任委員在立法院表決卡關，在現任主委陳耀祥、兩位委員王維菁、林麗雲將回學校任教情況下，8月就只剩3位委員，傳出行政院今天去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委，以維持NCC正常運作。

翁柏宗對此未正面回應，僅說相關法規解釋或是任期，由行政院解釋。

立法院修正《NCC組織法》，刪除萬年條款及延任規定，現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗及林麗雲、王維菁共4位委員任期將至7月底，確定無法延任。行政院4月底提名包括現任副主委翁柏宗、師大大傳所教授陳炳宏、媒體改革學者羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉，因在野黨杯葛，人事案迄今並未通過。

由於立法院已經休會，NCC新人事案確定無法在7月底前通過，8月之後就剩下3名委員，無法召開有效合法的委員會議，屆時包括手機上市等將受到影響，為避免空轉，NCC上已先就審議及分層作業事項重新調整，如電信管制射頻器材製造及進口，從許可案移列至處分案，由主委或代理主委召開諮議會議討論後決定即可。

不過包含廣電事業股權轉讓、變更名稱或負責人、衛星廣播電視事業之營運計畫變更等，另有關詐欺犯罪危害防制條例第20條第2項，境外高風險電信事業，及全部或一部國際漫遊服務範圍之公告等，而裁罰案件罰鍰如達50萬元以上者，共計104項事項不適用本次修正，依法只能由補足委員後的委員會議處理。