國家通訊傳播委員會（NCC）因新任委員在立法院表決卡關，在現任主委陳耀祥、兩位委員王維菁、林麗雲將回學校任教情況下，8月就只剩3位委員，傳出行政院今天去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委，以維持NCC正常運作。
翁柏宗對此未正面回應，僅說相關法規解釋或是任期，由行政院解釋。
立法院修正《NCC組織法》，刪除萬年條款及延任規定，現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗及林麗雲、王維菁共4位委員任期將至7月底，確定無法延任。行政院4月底提名包括現任副主委翁柏宗、師大大傳所教授陳炳宏、媒體改革學者羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉，因在野黨杯葛，人事案迄今並未通過。
由於立法院已經休會，NCC新人事案確定無法在7月底前通過，8月之後就剩下3名委員，無法召開有效合法的委員會議，屆時包括手機上市等將受到影響，為避免空轉，NCC上已先就審議及分層作業事項重新調整，如電信管制射頻器材製造及進口，從許可案移列至處分案，由主委或代理主委召開諮議會議討論後決定即可。
不過包含廣電事業股權轉讓、變更名稱或負責人、衛星廣播電視事業之營運計畫變更等，另有關詐欺犯罪危害防制條例第20條第2項，境外高風險電信事業，及全部或一部國際漫遊服務範圍之公告等，而裁罰案件罰鍰如達50萬元以上者，共計104項事項不適用本次修正，依法只能由補足委員後的委員會議處理。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：