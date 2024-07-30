【時報記者葉時安台北報導】IC封測矽格(6257)周二召開董事會通過2024年第二季財務報告。矽格今年第二季獲利7.58億元，季增加近2%、年增加逾47%，換算單季每股盈餘1.62元，持平今年第一季、高於去年同期的1.13元。上半年獲利15.02億元，年增加近103%；換算每股盈餘3.25元，優於去年同期的1.62元。

矽格今年第二季合併營收達新台幣45.5億元，季增加逾9%、年增加逾22%；營業毛利12.67億元，毛利率27.85%，年增6.17個百分點；營業利益8.57億元，營益率18.85%，年增7.19個百分點；本期淨利8.6億元，季減少近0.5%、年增加近35%；歸屬母公司業主淨利為7.58億元，季增加近2%、年增加逾47%，換算單季每股盈餘1.62元，持平今年第一季、高於去年同期的1.13元。

矽格2024年上半年合併營業收入新台幣87.11億元，年增加近19%；營業毛利22.57億元，毛利率25.92%，年增4.9個百分點；營業利益14.48億元，營益率16.62%，年增5.3個百分點；本期淨利17.24億元，年增加逾82%；歸屬母公司淨利15.02億元，年增加近103%；換算每股盈餘3.25元，優於去年同期的1.62元。

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