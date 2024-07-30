【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界(5347)今日召開線上法說，因應新加坡子公司VSMC啟動新廠建置規畫，今年資本支出調升18％至約45億元，全年營收可維持雙位數成長。而VSMC新廠初期產能若於2029年順利滿載，營收估可較今年倍增，並強調股利策略未來幾年不會改變。

世界先進總經理尉濟時指出，公司預計在下半年取得相關主管機關核准後，VSMC將於新加坡興建12吋晶圓廠，若以到貨時間為基礎，2024年資本支出金額約45億元，較先前預期的38億元增加約18％，仍較去年約76億元減少約41％。

尉濟時表示，今年資本支出增加主要反映VSMC新廠建置規畫準備工作相關支出。其中，約45％將用於晶圓五廠及本季月產能擴增至1.5萬片、35％用於其他各廠區年度例行維修及設備優化支出，20％用於VSMC新廠建置。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，目前產品的平均售價（ASP）已達相對低點，預期售價降幅將會漸趨平緩，使今年營收仍能繳出雙位數成長。尉濟時則表示，公司明年整體稼動率落於70～80％應無問題。

展望2025年，世界先進董事長暨策略長方略表示「狀況還看不清楚」，主因除了少數公司有顯著成長外，業界自2022年下半年迄今，每半年對下一個半年的復甦高期望都落空，現在觀察業界看法，有認為明年也不會出現太大幅度成長狀況。

對於VSMC新廠，黃惠蘭表示，待興建至一定進度後才會攤提折舊，預估2026～2028年間將影響毛利率7～9個百分比。方略則指出，VSMC新廠目標2026年量產，初期月產能5.5萬片預估將在2029年滿載，屆時世界先進營收將較2024年倍增。

對於規畫辦理現增籌資及VSMC投資興建新廠，在股本膨脹及毛利率稀釋影響下，是否影響世界先進既有股利政策，方略則表示配息4.5元的策略「不會改變」，未來幾年會持續下去。