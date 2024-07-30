【時報-台北電】30日櫃買市場盤後交易總金額為1.68億元，成交張數為1905張；委買張數1萬7966張，委賣張數3555張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》31日櫃買市場盤後交易總金額為2.01億元
《盤後交易》31日集中市場盤後交易總金額為6.65億元
《櫃買市場》30日外資賣超7.27億元，投信買超13.74億元
《櫃買市場》30日融資增為1121.35億元，融券增為59082張
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