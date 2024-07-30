【時報-台北電】30日集中市場盤後交易總金額為5.97億元，成交張數為9692張；委買張數6萬8788張，委賣張數3萬793張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》31日集中市場盤後交易總金額為6.65億元
《盤後交易》31日櫃買市場盤後交易總金額為2.01億元
《集中市場》30日外資賣超236.08億元，投信買超94.32億元
《集中市場》30日融資增為3259.47億元，融券減為197977張
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