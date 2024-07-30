終於亮燈了！
景氣對策信號燈在睽違兩年半之後，首次見到第一顆紅燈。分數上則是從36分往上加了2分，來到紅燈最低範圍的38分。
國發會新聞稿指出，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，出口轉呈紅燈，並帶動工業及服務業加班工時轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點上月上修為黃紅燈，本月恢復綠燈。另領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續增溫。
想必這時候開始有很多投資人開始討論下一步開怎麼做？？？
標的若是大盤相關的市值型ETF，我建議沒有用到錢的話，這類標的就持續放在手上，因為我剛接觸股市的時候還見過50、60元的0050，前陣子0050都破200元，我想要它回到60元應該請阿湯哥來都沒辦法完成任務！
如果你還是想用市值型ETF賺價差，那麼現在才開始亮第一顆紅燈，不妨再等等，看會不會有更好的價位？（此時也要順勢祈求台積電都穩穩的......）
若你是屬於高息型投資人，那麼累積張數是你的首要任務。看到指數高了不敢買？看到景氣轉紅燈了不敢買？沒關係，那就使用「定期定額」大法，拋開恐懼的情緒，將買賣交給系統執行。你要做的就是在配息入帳時打開銀行帳戶看一下，堅定自己的信心即可。
我的觀念比較偏向「長期」與「多頭」，股市滿江紅的時候好像都沒我的事情，一片綠的時候我才開始忙碌。優點是長期投資的確可以累積資金，避開積極操作所犯的錯誤，但缺點是有些個股也可能會錯過山頭又回到谷底。
總之我講講看法，大家參考就是，決定權在各位手上，想好再下單啊！
※本文獲得「Andyworld理財&家庭記事簿」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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