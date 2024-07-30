雙鴻（3324）半年報看旺，填息行情甜蜜登場，由於息值不高，僅6.35元，一開盤股價就攻抵657元，以上漲6元開出，逼近秒填息，在多頭氣勢旺盛下，終場以上漲20元的671元作收，除息前一日參與除息行情者可謂是股息、價差兩頭賺。
受到美國AI股持續走跌拖累，散熱股臉色也不好看，雙鴻近日更接連失守五日及半年線，就連700元大關也遭破防，從前波高點890元起算至除息前一日（29日）寫下的波段新低652元，短線跌幅已達26.74％，從而吸引搶反彈買盤進場卡位，也成功為雙鴻30日的填息行情成功築基。
雖然台股仍處於重挫走勢，雙鴻填息路走得平穩，早盤即以逼近全數填息的657元開出，以除息參考價651元計，上漲6元，填息率達94.49％，不到2分鐘就攻上660元，宣布全數填息達陣。
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