德化工大廠巴斯夫集團發佈 2024 年第二季業績。因大部分業務銷量延續第一季良好趨勢，銷量成長 2.4％，惟價格仍承受壓力，第二季銷售額161億歐元，較去年同期下降 12 億歐元；所幸，工業解決方案、化學品、營養與護理及材料業務銷量成長，化學品業務收益增加，第二季不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益20億歐元，與2023年第二季持平，第二季每股收益0.48歐元，經特殊項目和無形資產攤銷調整後的每股收益0.93歐元 (去年同期0.72歐元)。
展望後市，巴斯夫認為， 2024年全球經濟環境評估看法保持不變，全球國內生產總值成長率2.3％；全球工業生產成長率2.2％；全球化學品生產成長率2.7％；至於 布蘭特原油均價估約每桶 80 美元。
影響所及，巴斯夫2024年營運目標維持不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益為80億至86億歐元之間；集團自由現金流為1億至6億歐元之間；二氧化碳排放量將在1670萬噸至1770萬噸之間。
巴斯夫表示，第二季化學品業務銷售28億歐元，年成長6％，不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益 4.44億歐元，較去年同期大幅成長。石油化學品業務部收益也有所上揚，主要來自於銷量提升。
巴斯夫2023年和2024年宣佈降低成本計劃，以達成至 2026 年底每年節省21億歐元成本的目標。到今年年底，公司預計每年節省成本約8億歐元，相關的一次性成本約為5.5億歐元。
巴斯夫於2024年2月宣佈的德國路德維希港生產基地降低成本計劃目前進展良好。 在2023年啟動的降低成本計劃的基礎上，至2026年底，路德維希港的額外措施每年可節省成本約10億歐元，相關的一次性成本預計約為10億歐元。
巴斯夫全球112,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域；2023年巴斯夫全球銷售額為689億歐元。
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