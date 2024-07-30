【時報編譯張朝欽綜合外電報導】海德堡材料(Heidelberg Materials)周二表示，儘管銷售下滑，且公司面臨持續挑戰的環境，但是第二季營業利益仍增長5%。

該水泥建材供應商說，4~6月營業利益升到9.71億歐元(約10.5億美元)，儘管該業績仍未達到分析師預期的9.81億歐元。

該公司上季銷售低迷，減少2%，來到55.1億歐元。分析師此前預測為55億歐元。

海德堡將銷售低迷歸咎於由於利率上升和通膨導致的建築活動疲軟，以及一些國家的不利天氣因素，例如歐洲部分地區和美國遭受的大雨。

不過得益於北美業務的改善，該德國公司的利潤率從一年前的22.1%，上升至23.4%。公司在北美地區投資於效率更高的新生產計畫，並獲得了回報。

海德堡總經理Dominik von Achten表示：「儘管銷售繼續小幅下降，但我們在北美的強勁發展，仍為第二季業績和利潤率的再次成長，做出了貢獻」。

該公司表示，預計全球建築需求將穩定在較低水準，通膨和借款成本上升，尤其將拖累住宅建設活動。