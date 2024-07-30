【時報編譯張朝欽綜合外電報導】海德堡材料(Heidelberg Materials)周二表示，儘管銷售下滑，且公司面臨持續挑戰的環境，但是第二季營業利益仍增長5%。
該水泥建材供應商說，4~6月營業利益升到9.71億歐元(約10.5億美元)，儘管該業績仍未達到分析師預期的9.81億歐元。
該公司上季銷售低迷，減少2%，來到55.1億歐元。分析師此前預測為55億歐元。
海德堡將銷售低迷歸咎於由於利率上升和通膨導致的建築活動疲軟，以及一些國家的不利天氣因素，例如歐洲部分地區和美國遭受的大雨。
不過得益於北美業務的改善，該德國公司的利潤率從一年前的22.1%，上升至23.4%。公司在北美地區投資於效率更高的新生產計畫，並獲得了回報。
海德堡總經理Dominik von Achten表示：「儘管銷售繼續小幅下降，但我們在北美的強勁發展，仍為第二季業績和利潤率的再次成長，做出了貢獻」。
該公司表示，預計全球建築需求將穩定在較低水準，通膨和借款成本上升，尤其將拖累住宅建設活動。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：