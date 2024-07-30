每年6~8月是台股除權息旺季，公司都會用配息(除息)、配股(除權)來回饋股東，股東會用配息去除股價，計算殖利率，殖利率類似利息概念，越高就回本越快。有投資小白舉手問，為何除權息當日，股價會下跌？財經部落客「夏綠蒂」表示，除權息指的是公司將獲利分配給股東，包括配息、配股，股價下跌是因配息進到股東口袋，就是「左手換右手」。
除權息當天，在股價K線圖上，會形成跳空缺口，就是股價減去股利的價格，如果股價當天站回除息前一天價格，就稱為秒填息，如台積電至今年6月，已15次除息皆當天填息，非常厲害！而填息就是真正獲利放口袋，這時股利才是賺到的，但如果股價站不回除息前一天價格，就是貼息了，也就是「賺了股利賠了價差」。
夏綠蒂在臉書表示，最近很多公司除權息，滿多新手的疑惑是：除權息當日股價為什麼會下跌？除權息當日股價下跌，並非公司價值下降，而是資金從公司內部轉移到股東手中，就像將錢從左口袋移到右口袋一樣，整體而言，股東的總資產並沒有減少。
參與除權息的好處，就是「增加現金流」
舉例說明：假設某公司股價為100元，公司宣布配發每股10元的現金股利，除權息當日，股價會下跌至90元(100-10)。這看似股價下跌了10元，但其實只是將10元的股利，從公司帳戶轉移到股東帳戶，因此，股東的總資產仍然是100元。
◎公司帳戶：原本有100元，發放10元股利後，剩餘90元。
◎股東帳戶：原本有0元，收到10元股利後，增加到10元。
因為你是股東，公司賺的錢就是你的錢，配息只不過是從內部，把資金移轉到外部給你，但整體而言，都是股東的。所以，除權息當日股價下跌，只是因為公司將股利分配出去，並非公司價值下降。
對於投資者來說，錢在公司戶頭或是在自己(股東)戶頭，都是屬於股東所擁有的。夏綠蒂認為，參與除權息的好處，就是「增加現金流」，也是一種投資回報，這筆股利收入，可當投資本金，也能用於日常開銷，而填權息也代表公司獲利良好，具有競爭力。
※免責聲明：本文獲得《夏綠蒂聊投資》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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