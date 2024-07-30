全球科技巨擘英特爾以創始成員之一，迎接安全AI聯盟（Coalition for Secure AI，簡稱CoSAI）的成立，在推動人工智慧安全發展方面的決心與領導地位。凸顯AI安全在當前科技發展中的重要性，也為產業界提供一個共同協作的平台。
CoSAI由全球開源標準組織OASIS Open發起，匯聚了包括Google、IBM等科技巨頭在內的多家頂尖企業。聯盟的成立旨在為AI開發者和採用者提供統一的安全指南和標準，以應對當前AI技術快速發展所帶來的安全挑戰。
英特爾執行長Pat Gelsinger此前在Intel Vision 2024大會上已經介紹公司的開放式可擴展AI系統策略，涵蓋硬體、軟體、框架和工具等多個層面。加入CoSAI是英特爾這一策略的延續和深化，進一步展現了公司在AI安全領域的前瞻性思維和行動力。
CoSAI將重點關注三個關鍵領域，AI系統軟體供應鏈的安全性、協助防禦系統為變化快速的網路安全領域做好準備，以及AI安全治理。這些工作將有助於建立更安全、更可靠的AI生態系統，為產業的健康發展奠定基礎。
值得注意的是，英特爾同時也是Linux基金會旗下LF AI ＆ Data基金會最新發布的Open Platform for Enterprise AI（OPEA）項目的創始成員。OPEA旨在推動多元、異質生態系之間的互通性，幫助企業加速部署安全且具成本效益的生成式AI解決方案。這兩項倡議相輔相成，充分體現了英特爾在AI安全和標準化方面的全方位布局。
英特爾強調，隨著市場對AI的需求不斷增加，科技產業必須持續致力於提供開放的解決方案，在為客戶提供選擇的同時，推動為使用者提供最佳保護的安全標準。公司承諾將繼續提供和改進產品安全性，協助確保AI的開發和部署符合最高安全標準。
隨著AI技術日益滲透到各個領域，安全問題的重要性也與日俱增。英特爾此舉無疑將推動整個產業更加重視AI安全，並為建立統一的安全標準和最佳實踐提供強有力的支持。這不僅有利於提升AI技術的可信度，也將為其更廣泛的應用鋪平道路，最終推動AI技術為社會創造更大的價值。
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