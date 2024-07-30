【時報記者任珮云台北報導】富邦金(2881)本周連續2個交易日股價站回5日線，外資也連續5個交易日買超。富邦金旗下富邦證整合行銷，以momo幣回饋來吸引新開戶投資人。

富邦證券為嘉惠投資人，即日起投資人只要於富邦證券新開立證券戶，同步開立複委託與財管信託戶，就有機會獲得momo幣回饋及享有電子下單手續費優惠。富邦證券自即日起至2024年底推出的新開戶活動，投資人於富邦證券線上開戶系統同步開立台股、複委託與財管信託帳戶，除了享有台股電子下單手續費優惠外，開戶完成3個月內，下單交易任一筆海外股票或海外債就能獲得100 momo幣。

此外，富邦證券針對想投資美、日股的客戶，自即日起至9/28止特別推出週週交易滿額抽momo幣活動，只要當週下單交易量達指定門檻，就有機會抽中10,000 momo幣；單月交易滿額還可以參加季末抽獎，最高可獲得200,000 momo幣。投資人現在下單美、英、日、德、新加坡、香港及滬深等七大股票市場還享有「手續費無低收」優惠，輕鬆投資海外市場。