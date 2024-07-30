【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】微軟即將於周二盤後公布第四財季（4～6月）業績報告，華爾街的關注焦點仍將是這波科技巨頭競相砸下重金投資AI的熱潮是否開始獲得回報。

根據彭博社所做的預測調查，微軟第四財季營收為645億美元、每股盈餘為2.94美元，優於前一年同期的562億美元和2.69美元。

微軟第四財季雲端事業營收預估為368億美元，其中包括Azure在內的智慧雲（Intelligent Cloud）部門營收估將達到287億美元。

此前，微軟公布第三財季AI服務為Azure等雲端營收增長貢獻7個百分點，高於第二財季的6個百分點和第一財季的3個百分點。

微軟自上年度第四季首度公布AI對營收的貢獻，當時稱AI為Azure營收帶來1個百分點的增長。

其競爭對手、谷歌（Google）母公司Alphabet在上周發布財報時表示，旗下雲端事業營收增長部分來自於對AI產品的興趣。但Alphabet並未提供有關AI影響其雲端業務的具體數據，因此UBS Global Research的Stephen Ju等分析師認為該公司在AI方面的支出最快可能要到2025年上半年才能給營收帶來貢獻。

Wedbush分析師Dan Ives在給投資人的報告中表示，我們相信由微軟主導的AI浪潮正在提振Azure雲端業務，而強勁的動能將持續到2024年下半年和2025年。

UBS Global Research分析師Karl Keirstead表示，微軟也一直在從谷歌和亞馬遜手中奪取更多市佔版圖。就亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌Google Cloud之間版圖變化而言，本輪財報季的關注重點仍將是有多少客戶與合作夥伴披露微軟基於其AI領域的早期領先地位而擴大市佔。

除了微軟靠AI賺了多少錢之外，投資人還想知道該公司未來在AI技術發展上擬再投入多少資金。微軟第三財季資本支出暴增至140億美元，主要用於部署AI基礎設施。

在Alphabet上周的法說會上，其財務長Ruth Porat公布上季資本支出為130億美元，高於前一季的120億美元，且絕大多數支出也都用於AI發展。