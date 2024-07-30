【時報記者王逸芯台北報導】智原(3035)今(30)日舉辦法說會，預計第三季營收季成長上看1成，且三大產品別皆呈現季增趨勢。總經理王國雍也點出，智原未來兩大營運引擎即為先進製程及先進封裝。

展望第三季，智原預計單季合併營收可望較第二季成長10%，且三大產品別皆呈現季增趨勢，IP及NRE(委託設計)可望再創單季新高紀錄，其中，IP營收有機會突破4億元水準。

總經理王國雍表示，智原未來的成長將由先進製程及先進封裝兩大引擎帶動，智原在先進製程除了提供SoC(系統單晶片)設計，也會將價值鏈延伸，依照客戶需求提供先進封裝或設計支援，將原本的價值擴大，在先進封裝，智原獨特的垂直分工商務模式，可以提供客戶整合的一站式購足服務，尤其是戰略物資的掌握更是關鍵，公司將持續為設計加值，放大先進封裝的營收貢獻，同時也增加先進製程的開案機會，將公司的價值極大化。