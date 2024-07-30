今（30）日不少上市櫃房地產業個股，包括：海悅（2348）、綠意（2596）、達麗（6177），上演除權息秀，呈現兩樣情。其中海悅（2348）每股配發現金7元、股票2元，挾著下半年業績有機會持續飆高的優勢，強勢表態，衝上307元的漲停板，成交張數逾6,500張；綠意除息1元，終場上漲0.1元至53.0元；達麗（6177）配息3元、配股0.5元，今收在64.8元以平盤坐收。

上市櫃房地產個股今天多檔除權息，相較於大盤開低震盪，海悅、綠意、達麗，表現相對穩健。

其中海悅傲視同業，上半年獲利自結數，令人驚艷，受惠全台房地產代銷案屢傳佳績，累計稅後純益約14.47億元，年增2.64倍，每股稅後純益達12.45元，至於下半年，更有望有自建案2筆會加入貢獻的行列。

今天海悅除權息，每股配發現金7元、股票2元，投資人也頻頻按讚，盤中強鎖307元的漲停價，大漲27.5元，漲幅達9.84％，成交張數噴出逾6,500多張，正快速朝向填權息之路邁進。

綠意也表現亮眼，今天除息1元，一開盤即秒填息，盤中數度下修，終場仍小漲0.1元，以53.0元坐收。

綠意第1季小虧，EPS為-0.11元；前6月營收激增82％，至1.84億元。

聯寶（6821）月前才以4.49億元的價格，買下綠意位於土城的「綠意永寧1號」廠辦大樓B棟6樓及24個停車位。

達麗盤中一度噴到67.4元，後續進入高檔震盪格局，尾盤下跌至64元附近，終場維持平盤，以64.8元坐收。

上半年達麗營收大幅攀升1.22倍，至48.97億元；下半年還有新案陸續加入完工交屋陣容，業績可望較上半年飆高。