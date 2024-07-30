由抗體之父張子文創辦的免疫功坊新藥報捷，30日宣布，旗下治療肢端肥大症與神經內分泌腫瘤症狀的TE-8214，以及治療肥胖症（包括體重管理）、第二型糖尿病、和脂肪肝的TE-8105，澳洲臨床試驗全面啟動。
該兩項產品的第一期人體臨床試驗計畫，已於5月分別獲得澳洲人體試驗倫理審委會核准。TE-8214於今年6月正式完成低劑量組八位受試者投藥，TE-8105也在7月完成低劑量組六位受試者投藥。兩個藥物截至目前為止，藥物耐受性良好且無任何明顯副作用。
免疫功坊是透過特有的脂肪酸束技術，致力於開發創新的超長效型胜肽藥物，以滿足全球未達成的醫療需求。
依臨床進度，TE-8214預計在2025年初完成健康受試者的第一期臨床試驗，而TE-8105則預計於2025年中完成過重或肥胖受試病患的第一期臨床試驗。
免疫功坊表示，TE-8214是一種超長效型奧肽類似物（octreotide analog），主要用於治療肢端肥大症與神經內分泌腫瘤。近年來，多家藥廠已販售或致力於開發其緩釋型藥物，相關市場持續成長，預估於2030年全球市場可達100億美元。
目前市面上的奧曲肽緩釋型藥物，大多因藥劑黏稠需使用粗針頭（20G）進行肌肉注射，易造成注射部位劇痛與形成結節等副作用。免疫功坊的TE-8214運用自主研發的脂肪酸束技術修飾藥物分子，預計每月僅需施打一次；且藥劑為水溶液僅需使用細針頭（30G）皮下注射，預期有效減少副作用且便於自主施打，以提升醫囑遵從。未來將以此優勢進軍奧曲肽市場。
TE-8105是超長效型GLP-1受體促效劑（GLP-1receptor agonist）。近年GLP-1藥物除了被核准用於第二型糖尿病的治療外，更在全球減肥藥市場引發熱潮，預估於2030年GLP-1類藥物的年銷售額將突破1000億美元。帶有脂肪酸束修飾的TE-8105已在動物實驗中展現比諾和諾德的semaglutide更顯著的減重效果與降血糖療效。
TE-8105預計兩週僅需施打一次，有望在人體內更有效且更穩定的維持藥效。憑藉以上優勢，TE-8105有潛力成為市場上極有競爭力的GLP-1類藥物。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：