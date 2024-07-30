【時報-台北電】同欣電(6271)公布上半年財務報告，營業收入60.39億元，稅前淨利10.06億元，本期淨利8.05億元，歸屬於母公司業主淨利8.05億元，基本每股盈餘3.85元。（編輯：邱致馨）

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