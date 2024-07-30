【時報-台北電】投資人心情大洗三溫暖！周二台股高低震盪442點，翻紅作收仍站不回季線。加權指數收漲59.08點或0.27%、報22223.57點，成交值萎縮至3849.5億元。權值三王台積電(2330)跌0.42%、低收940元；鴻海(2317)及聯發科(2454)開低走高，分別收漲1.55%、1.21%。股后大立光(3008)擬上半年配息40元、配發率達5成，股價穩揚彈5%、高收2915元。
今日外資(不含外資自營商)賣超236.0783億元，投信買超110.161億元，自營商賣超75.5003億元，三大法人賣超201.41億元。據統計，外資3天共提款台股1087.02億元，7月來累計賣超3337.97億元；投信迄今連20買，自營商賣不停。
光電、營建及航運股均漲逾2%撐盤；電子漲跌不一，設備股強勢表態；AI散熱三雄跌深反彈，奇鋐(3017)大漲逾8%、健策(3653)彈升5.7%、雙鴻(3324)收漲約3%。盤面上沒有跌停股，創意(3443)、神盾(6462)、景碩(3189)及雲豹能源(6869)跌停打開。
國發會6月景氣燈號亮「紅燈」，引發股市過熱疑慮，加上本周為超級央行周，蘋果等科技巨頭也將揭露最新財報，市場氛圍趨於觀望。在沒有強勁利多的情況下，今早台股弱勢盤整，多空交戰22000點，最低探至21833.85點，午盤開始急拉，最高來到22276.39點。
群益投顧指出，台股早盤一度殺低331點寫波段新低，但在逢低買盤帶動下逆轉翻紅收高企圖止跌，惟短期均線架構偏弱不變，先以反彈視之。(編輯：廖小蕎)
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