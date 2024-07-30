【時報-台北電】群聯(8299)終止國立陽明交通大學竹北六家分部指定地捐建新建大樓案。

原於2024年4月10日經公司審計委員會及董事會決議通過國立陽明交通大學竹北分部校地進行捐建案，由於接獲來自各界的建議與關心，並考量陽明交大於未達成共識前不再續行推進行政作業，故而決議終止捐建案。(編輯：邱致馨)

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