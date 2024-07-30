【時報記者張漢綺台北報導】穩懋(3105)公布第2季及上半年自結財報，單季歸屬母公司淨利為4.85億元，季增19%，單季每股盈餘為1.14元，累計上半年每股盈餘為2.1元，由於非蘋手機拉貨減緩，穩懋預估，2024年第3季營收預計較前一季下滑high single digit(6%到9%)百分比，單季毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。

穩懋今天舉行法說會，公布第2季及上半年財報，穩懋第2季合併營收49.61億元，較前季增加12%，年增26%，營業毛利為13.52億元，季增36%，年增71%，雖然合併子公司所持有的中國客戶上市股票本季股價下跌而影響毛利率3.1個百分點，但因產能利用率自上一季55%上升至65%，且產品組合優於預期，單季合併毛利率為27.2%，季增4.8百分點，年增7.1個百分點，營業淨利為5.01億元，季增173%，營業淨利率為10.1%，季增6個百分點，年增14.4個百分點，歸屬於母公司淨利為4.85億元，季增19%，每股盈餘為1.14元。

就各產品來看，Cellular佔第2季營收比重為40%到45%， Infra.約佔25%到30%，WiFi約佔15%到20%，其他約佔12%。

穩懋協理曾經洲表示，雖然佔optical比重達80%的3D感測在第2季面臨新舊交替，但WiFi部分，由於WiFi 6E與WiFi 7滲透率持續提升，且下半年新機備貨啟動，推升第2季WiFi產品季成長50%到60%，Infra在第2季也成長超過1成，讓第2季毛利率優於預期。

穩懋2024年上半年合併營收為94.04億元，年增38%，營業毛利為23.46億元，年增110%，合併毛利率為24.9%，年增8.5個百分點，營業淨利為6.85億元，營業淨利率為7.3%，年增18.5個百分點，歸屬母公司淨利為8.92億元，每股盈餘為2.1元。

由於非蘋手機拉貨減緩，穩懋預估，2024年第3季營收預計較前一季下滑high single digit(6%到9%)百分比，單季毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。