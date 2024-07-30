【時報編譯張朝欽綜合外電報導】渣打銀行(StanChart)周二公布史上規模最大股票回購計畫，回購規模達15億美元。渣打還調高了今年獲利預期，主要是押注於核心亞洲市場的強勁經濟成長，並且計畫控制成本。

在業績公布後，該行在香港上市的股票上漲4%。

渣打銀行公布上半年的法定稅前利益年增5%，至34.9億美元。相較之下，去年同期僅為33.2億美元，該銀行編製的15名分析師平均預測為34.6億美元。

渣打的總部位在倫敦，大部分收入來自亞洲。該行目前預計，以固定匯率計算，今年營業利益將成長超過7%，高於此前預估的5%至7%之間。

渣打執行長Bill Winters在聲明中說，我們處於獨特的位置，將繼續利用所在市場的大量成長機會，為客戶創造價值。「全球貿易和投資將繼續成長，預計將集中在亞洲、非洲和中東成長，亞洲創造財富的速度也將超過世界其它地區」。

但是在中國，西方銀行一直關注經濟成長放緩，以及房地產危機的問題。今年以來，渣打已經對中國商業房地產潛在不良貸款，提撥高達12億美元的準備。

渣打的風險長Sadia Ricke表示，在政府支援措施之下，中國房地產的復甦腳步仍慢於預期，渣打將繼續監控在中國的投資組合。

渣打銀行說，15億美元的股票回購計畫，將使該行核心資本緩衝比率降低60基點(0.6個百分點)。該比率從今年第一季的13.6%，6月底上升至14.6%，高於該行13%至14%的目標範圍。