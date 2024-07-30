【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界(5347)今日召開線上法說，由於客戶需求持續成長，公司預期2024年第三季晶圓出貨量將季增9～11％、平均售價（ASP）雖受產品組合影響而季減0～2％，但稼動率可望季增7～9個百分點至約70％，帶動毛利率提升至28～30％。

世界先進指出，第二季營收「雙升」主要受惠市場需求持續復甦，帶動晶圓出貨量達約55.8萬片，季增19％、年增9％，以及新台幣貶值約3％助攻，稼動率回升帶動毛利率同步提升，部分動能被平均售價季減4％、較少的長約營收認列及電費上漲、0403花蓮強震等抵銷。

觀察世界先進製程概況，0.18微米以下及0.25微米製程受惠需求復甦，第二季營收占比分別季增1、2個百分點。以應用觀察，大尺寸面板驅動IC及電源管理IC（PMIC）受惠備貨需求復甦，營收分別季增42％及17％，小尺寸面板IC及其他營收分別季減9％及24％，

世界先進總經理尉濟時表示，第二季營運表現符合財測預期，展望第三季，由於客戶整體需求仍持續成長，在新台幣匯率32.5元假設下，預期晶圓出貨量將季增9～11％、平均售價季減0～2％，稼動率估自62％升至70％，使毛利率提升至28～30％。

尉濟時指出，客戶需求持續增加，但車用等部分終端產品持續庫存調整，對終端需求看法仍保守，世界先進目前訂單能見度約2～3個月。為滿足客戶對PMIC需求，在晶圓五廠第三季月產能估季增2％至約28.6萬片，全年產能估約338.7萬片、年增約1％。

以製程觀察，由於PMIC需求持續提升，世界先進預期第三季0.18及0.25微米製程營收將持續成長。以應用觀察，PMIC營收占比將提升。折舊金額方面，第三季預估微幅季增至21.7億元，全年估約86.7億元、年增10％。